Der emeritierte Weihbischof Otto Georgens erhält am Sonntag, 17. Mai, von seiner Heimatgemeinde Weisenheim am Berg die Ehrenbürgerwürde – in besonderem Rahmen.

Der emeritierte Weihbischof Otto Georgens erhält am Sonntag, 17. Mai, von seiner Heimatgemeinde Weisenheim am Berg die Ehrenbürgerwürde. Die Verleihung findet im Rahmen des Partnerschafts-, Wein- und Heimatfestes um 13 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Georgens wurde am 2. Dezember 1950 in Weisenheim am Berg geboren. Seine Priesterweihe empfing er 1977 in Speyer, seine Bischofsweihe folgte 1995. In den Ruhestand ging er im Dezember 2025.

Dass Georgens Weisenheimer Ehrenbürger werden soll, entschied der Gemeinderat am 17. Dezember 2025. Georgens sei ein prominenter Weisenheimer, der trotz aller weltweiten beruflichen Verpflichtungen immer engen Kontakt mit der Gemeinde gehalten habe und ihr sehr verbunden sei, heißt es in der Begründung. „Die Idee, die Ehrenbürgerwürde in Verbindung mit dem Partnerschaftsfest zu verleihen, hatte der Förderkreis der katholischen Kirche in Weisenheim“, verriet im Vorfeld Ortsbürgermeister Edmund Müller. Der Weihbischof sei sofort einverstanden gewesen.

Weisenheimer Ehrenbürger sind bereits der 2022 verstorbene evangelische Pfarrer Otmar Fischer sowie der ehemalige Ortsbürgermeister Georg Blaul, der die Ehrenbürgerwürde vor zehn Jahren erhalten hat. Blaul sowie der Förderkreis-Vorstand Johannes Peter Dix sind bei der Verleihung am 17. Mai als Redner vorgesehen. Die Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenbürger wird Bürgermeister Müller an den Weihbischof überreichen.