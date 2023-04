Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag um 14 Uhr öffnet das „EllCafé“ im Bürgerhaus. Es ist ein ehrenamtliches Bürgerschaftscafé, in dem die Ellerstadter zweimal in der Woche bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen können. Eine Preisliste werden die Gäste nicht vorfinden, dafür eine Kasse für freiwillige Spenden.

Das „EllCafé“ ist kein gewöhnliches Café, sondern ein Bürgerschaftscafé, ehrenamtlich organisiert und geführt vom