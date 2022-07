Die kostenlosen Solarchecks, die die Stadt ihren Bürgern angeboten hat, sind auf große Nachfrage gestoßen: Bis April hatten sich bereits 300 Personen für einen Solarcheck angemeldet, 252 wurden bislang tatsächlich beraten. Von den übrigen Interessenten sei trotz erneuter Aufforderung noch kein Termin vereinbart worden, berichtet Sachgebietsleiterin Petra Müller. Deshalb ist geplant, die übrigen Beratungen im Herbst nochmals auszuschreiben. Klimabeirat und Bau- und Entwicklungsausschuss hatten aber trotz der großen Nachfrage beschlossen, das Angebot einzustellen, das die Stadt etwa 90.000 Euro gekostet hat. Wegen des hohen Beratungsbedarfs hat sich der Klimabeirat aber um eine Abschlusslösung bemüht. Diese ist nun gefunden: Ehrenamtliche Berater sollen an Online-Schulungen des Vereins Metropolsolar aus Mannheim teilnehmen und so in die Lage versetzt werden, die Solarberatungen zu übernehmen. Das Programm umfasst mehrere Bausteine. Ziel ist es, eine Bürgersolarberater-Gruppe aufzubauen, die kostenlos und anbieterunabhängig auch weiterhin Solarchecks anbietet. Der Stadtrat stimmte diesem Vorschlag nun zu. Die Kosten für die Teilnahme an den Schulungen, die für Ende 2022 oder Anfang 2023 geplant sind, liegen bei rund 5300 Euro.