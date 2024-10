Die Betreuungsvereine im Landkreis Bad Dürkheim bieten in Kooperation mit der Betreuungsbehörde wieder einen Einsteiger-Workshop für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und Interessierte an. Der Kurs findet am Donnerstag, 31. Oktober, im Besprechungsraum der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim in der Philipp-Fauth-Straße 12b statt und dauert von 14 bis 17 Uhr. Im Workshop werden die Grundlagen der rechtlichen Vertretung als Betreuer sowie das betreuungsgerichtliche Verfahren dargestellt und an Fallbeispielen vertieft. Teilnehmen kann jeder, der Interesse hat, eine ehrenamtliche Betreuung zu übernehmen oder bereits ehrenamtlich eine Betreuung führt. Anmeldung per E-Mail an nicole.gruber@skfm.de oder ruediger.dietl@kreis-bad-duerkheim.de.