Nach der Schließung des Juweliergeschäfts in der Weinstraße Süd wird weiter nach einem neuen Mieter oder einem Käufer gesucht.

Noch immer herrscht Leerstand auf der Gewerbefläche in der Weinstraße Süd 3. Im Herbst letzten Jahres hatte Sandra Ehrensberger ihr hier ansässiges Juweliergeschäft wegen Krankheit und Insolvenz schließen müssen. Bis heute hat sich kein Nachfolger gefunden. Das gesamte Gebäude steht jetzt zum Verkauf.

Der Besitzer der ehemaligen Trebbe-Immobilie, Rigo Müller, wünscht sich noch immer, dass die 100 Quadratmeter umfassenden Geschäftsräume wieder von einem Juwelier genutzt werden. „Es ist perfekt“, sagt Müller zu den Voraussetzungen. Anfang 2024 hatte Ehrensberger ihren Laden eröffnet. Zuvor hatte Müller das Geschäft komplett erneuert und mit Panzerglas, Alarmanlage und einem Tresor im Keller ausgestattet. Trotz dieser idealen Bedingungen, gestaltet sich eine Neuvermietung im Bereich der Juwelier-Branche schwierig. Selbst Ketten zeigen laut Müller derzeit kein Interesse an weiteren Filialen. Es sei daher möglich, dass er die Fläche in naher Zukunft auch für einen anderen Nutzungszweck freigebe, falls das Gebäude nicht zuvor im Gesamten veräußert wird. Dann obliegt die Nutzung dem neuen Eigentümer. Läuft allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits ein Mietvertrag mit einem Gewerbetreibenden, wäre der auch bei einem Verkauf bindend.