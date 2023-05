Auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Freinsheimer Winzervereins haben bislang die Abrissarbeiten dominiert. Jetzt gehen Roharbeiten los.

Jetzt soll es mit dem Rohbau des ersten von sechs Mehrfamilienhäusern losgehen. Erhalten bleiben nur die frühere Vinothek sowie der alte Weinkeller. Im Carré von südlicher und östlicher Winzerstraße, Reibold- und Bahnhofstraße haben sich in den vergangenen Monaten die Abrissbagger in Stahl und Beton gefressen. Sie werden nun von Baukränen abgelöst. Der alte unter Denkmalschutz stehende Keller, dessen seitliche Öffnung noch gut zu sehen ist, wird demnächst eingekapselt. Auf der Bodenplatte werden später ein Spielplatz sowie Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien für die Bewohner entstehen, wie Christoph Dietrich, Prokurist des Haßlocher Unternehmens WS Systembau, berichtet. Die Baufirma investiert in ihr bislang größtes Projekt nach eigenen Angaben 18,1 Millionen Euro (wir berichteten). Drei der sechs Mehrfamilienhäuser sind bereits verkauft an die Immobilientochter der VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG mit Sitz in Speyer, die die 15 Wohnungen darin vermieten möchte.

Aktuelle Zurückhaltung auf dem Immobilienmarkt

Die Vermarktung der Eigentumswohnungen in den übrigen drei Häusern verläuft bislang schleppend, bedauert Dietrich. Dies sei jedoch der aktuellen Zurückhaltung auf dem Immobilienmarkt geschuldet. Die zwei- bis vier Zimmer großen Wohnungen werden für 378.000 bis rund 850.000 Euro angeboten.

Mit dem Projekt sei man im Zeitplan, so Dietrich. Um die Abrissarbeiten, die 1,5 Millionen Euro kosteten, kümmerte sich die Firma Grathwohl aus Grünstadt. Dabei sind am Ende bis zu 10.000 Tonnen Abbruchmaterial aus Beton und Mauerwerk zusammengekommen, die in der firmeneigenen Recyclinganlage für Baustoffe in Dirmstein wieder aufbereitet werden. Die Fertigstellung der sechs Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage ist im Sommer 2025 geplant. Architektin Kristin Johann aus Böhl-Iggelheim war beim Spatenstich am Dienstag ebenfalls vor Ort. Die Häuser, die mit Wärmepumpen beheizt werden sollen, seien energieeffizient geplant und entsprechen der Klasse 55, erläuterte sie. Mit dem Rohbau des Häuserkomplexes wurde die Firma Weber aus Weisenheim am Berg beauftragt. In etwa einem halben Jahr hofft Thomas Schumann, Chef von WS Systembau, mit seinem Projekt des Umbaus der früheren Vinothek, die unter Denkmalschutz steht, beginnen zu können. Die Villa mit alten Stuckdecken wird zum Wohnhaus mit integrierten Büros umgebaut. Für Stadtbürgermeister Matthias Weber und Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ist das Projekt ein wichtiges Konversionsprojekt für die Stadt.