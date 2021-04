Weisenheim am Berg. Erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Fördervereins der Ehemaligen Synagoge war die Mitgliederversammlung mit der Wahl des Vorstands virtuell.

Beim Vorstand gab es einige Veränderungen: So haben Brigitte und Gerd Hauser nach mehr als 30 Jahren aufgehört. Gerd Hauser war bisher für die Organisation von Ausstellungen zuständig, diese Aufgabe hat Cesare Marcotto übernommen. Die Mitglieder des Vorstands teilen mit, dass sie die bisherige Arbeit fortsetzen wollen. So soll Bewährtes wie das jährliche Gitarrenfestival und die Zusammenarbeit mit der Universität Landau fortgeführt werden. Doch wolle man bei der Konzeption des kulturellen Angebots verstärkt versuchen, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Die Pandemie-Vorschriften zwingen den Förderverein dazu, sein Programm zu reduzieren. 2021 wurden bisher drei Online-Veranstaltungen angeboten, eine vierte sei in Vorbereitung. Man hofft, dass im Herbst Veranstaltungen möglich sind.

Der Vorstand

Vorsitzende: Bärbel Kregel, Stellvertreter: Friedrich Kögel, Rechnungsführer Martin Molzahn, Schriftführer: Heiko Krefter, Beisitzer: Monika Eichhorn, Silvia Heintz, Wolfgang Jürgs, Cesare Marcotto, Jürgen Menge, Wolfgang Schäfer.