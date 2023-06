Nach vier Monaten Krankheitspause ist „Edsel“ Merz mit den „Anonyme Giddarischde“ zunächst am Freitag beim Pfalzfest in Ludwigshafen sowie einen Tag später beim Parkfest der Lebenshilfe in Bad Dürkheim erstmals wieder aufgetreten.

Einen Tag nach dem Konzertmarathon habe er sich „pumperlwohl gefühlt, klar ein bisschen länger geschlafen“, aber dann sei er gleich auf sein Motorrad gestiegen und habe eine Tour durch die Pfalz gemacht. Und im Gepäck die Erinnerung an zwei „berauschend schöne“ Nächte.

Was ihn bei den beiden Konzerten besonders bewegt hat, steht in unserem ausführlichen Artikel.