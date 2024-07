Nach dem Brand eines Elektroverteilers im Keller des Edeka-Marktes von Sven Stiegler wird auf die Wiedereröffnung hingearbeitet. Ein Ziel-Termin steht bereits fest.

Viele Kunden waren am Montagmorgen vor der geschlossenen Tür des Marktes Am Obstmarkt gestanden und erfuhren dort erst von der Schließung durch den Stromausfall. „Da hat man gesehen, wie wichtig der Markt für die Nahversorgung in Bad Dürkheim ist“, so Stiegler. Nach der Schließung des Leprima-Marktes im Mai ist der Edeka-Markt der einzige Supermarkt in der Innenstadt.

Im Markt wird fieberhaft gearbeitet. Das Ziel ist die Eröffnung am Mittwoch. Während die Hauptstromleitung wieder mit Hilfe der Stadtwerke habe in Betrieb genommen werden können, hänge jetzt alles noch am Unterverteiler für die Kühlung, teilte Stiegler am Montag vor Ort mit. „Das bekommen die Elektriker hoffentlich schnell wieder hin“, sagt er. Alles andere wie Beleuchtung oder Klimaanlage ist seit Montagmorgen wieder in Betrieb. Die Lebensmittel im Kühl- und Gefrierbereich wurden bereits am Sonntag aussortiert, weil ihre Kühlkette zu lange unterbrochen war.

Parkhaus ab Dienstag wieder normal geöffnet

Waren, die zwar nicht gekühlt werden müssen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum aber bald abläuft, würden jetzt entweder an andere Märkte verteilt oder an die Tafel abgegeben, informierte Stiegler am Montag. Die Dürkheimer Kindergärten, habe man trotzdem beliefern können. Diese hätten ihren Speiseplan nur entsprechend angepasst.

Das Parkhaus Am Obstmarkt stand am Montag nur für die Dauerparker auf den oberen Ebenen offen. Ab Dienstag soll der Betrieb hier nach Auskunft eines Mitarbeiters ganz normal weitergehen. Es sei dann auch wieder Strom da, um die Schranken zu bedienen.