Die Planung des Kallstadter Haushalts für dieses und das kommende Jahr gleiche „einem Blick in die Glaskugel“, sagten Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) und Georg Sagerer von der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Freinsheim am Montag im Gemeinderat. In der Hybridsitzung wurden „Eckpunkte“ des Haushalts vorgestellt.

Jaworek, Sagerer, der Erste Beigeordnete Karl Wilhelm Sauer (FWG) und Ratsmitglieder nannten Gründe, warum das Zahlenwerk nicht wirklich aussagekräftig sei. Man wisse nicht, wie sich in der Pandemie die Steuereinnahmen entwickeln. Die Planung gehe für 2021 und 2022 von jeweils etwa 170.000 Euro Gewerbesteuereinnahmen aus, was den Einnahmen der vergangenen Jahre entspreche. 705.000 Euro soll Kallstadt in diesem Jahr durch den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhalten, im kommenden Jahr sollen es 718.000 Euro sein. Die Zahlen basieren laut Sagerer auf der letzten Steuerschätzung des Landes vom September.

Als „total fiktiv“ bezeichnete Sauer die Zahlen zum Kassenstand und zum Eigenkapital. Denn bisher seien von der Verwaltung nur Abschlussbilanzen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2016 erstellt worden. Daher sei unklar, ob in den Folgejahren, wie erwartet, ein Defizit erwirtschaftet wurde oder ob die Gemeinde finanziell besser abgeschnitten hat, worauf vorläufige Zahlen hindeuten. Auf die Frage von Martin Haaß, Fraktionsvorsitzender der BWL, bis wann die Bilanzen der Jahre 2017 bis 2020 vorliegen werden, antwortete Sagerer, dass dies noch dauern werde.

Kosten noch nicht abgerechnet

Die Verwaltung habe die Kosten für die erstmalige Herstellung und den Ausbau mehrerer Straßen noch nicht abgerechnet und deshalb noch keine Beiträge von den Grundstücksbesitzern gefordert, so Jaworek. Da die Gemeinde das Geld vorgeschossen habe, weise der Haushalt ein Defizit aus. Das schränke den finanziellen Spielraum der Gemeinde ein, kritisierte Eva Christina Smeets (CDU).

Fest steht laut Sagerer dagegen, wie viele Umlagen Kallstadt an die VG Freinsheim und an den Kreis Bad Dürkheim zahlen muss: In diesem Jahr gehen knapp 544.000 Euro an den Kreis und rund 429.000 Euro an die Verbandsgemeinde. Die Höhe der Umlagen für 2022 wird auf 829.000 Euro geschätzt.

In diesem Jahr sind Investitionen von 131.000, im nächsten Jahr von 86.000 Euro geplant. 41.000 Euro sollen für eine bessere Internetversorgung ausgegeben werden, 95.000 Euro für den Ausbau der Backhausgasse, 20.000 Euro für den geplanten geotouristischen Wanderweg und 15.000 Euro für barrierefreie Bushaltestellen. Unter anderem sind 92.000 Euro für eine Hangsicherung und 15.000 Euro für die Sanierung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus eingeplant.

Bodenerneuerung in Turnhalle nicht berücksichtigt

Jaworek und Ratsmitglieder sagten, dass Geld für vorgesehene Investitionen und Aufwendungen nicht eingeplant sei. Die Beigeordnete Romy Feuerbach (SPD) sagte, im kommenden Jahr müsse ein neues Areal für Urnengräber auf dem Friedhof angelegt werden. Auch sei die geplante Erneuerung des Bodens der Turnhalle nicht berücksichtigt. Smeets forderte, dass Planungskosten für Projekte, die sich beispielsweise aus der Dorfmoderation ergeben, in den Haushalt eingestellt werden müssten. Einen Betrag für juristische Verfahren vermisst Jaworek. Der sei wegen des anstehenden Planfeststellungsverfahrens für die neue B 271 erforderlich.

Die Schulden durch Kredite für Investitionen betragen etwa 412.000 Euro, die sonstigen Schulden etwa 284.000 Euro. Das Eigenkapital beträgt etwa 6,9 Millionen Euro. Der genaue Etat soll erstellt und vom Rat wohl am 25. März beschlossen werden.