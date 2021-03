Am Samstag, 27. März, gehen rund um den Globus für eine Stunde, von 20.30 bis 21.30 Uhr, die Lichter aus. Auch die Stadt Bad Dürkheim macht mit und hüllt die Limburg und den Gradierbau in dieser Zeit in Dunkelheit. Unter dem Motto „Licht aus! Klimaschutz an!“ soll insbesondere auf die vermehrte Nutzung von nächtlicher künstlicher Beleuchtung und die Folgen für die Umwelt, Natur und den Menschen aufmerksam gemacht werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und der Klimabeirat rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen und gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Mehr Informationen unter www.bad-duerkheim.de/earthhour.