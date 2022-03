Die Stadt Bad Dürkheim beteiligt sich erneut an der Earth Hour und ruft alle Bürger am 26. März zum Mitmachen auf. Das teilt die Verwaltung am Montag mit. Symbolisch fordern Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz und schalten deshalb um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch Bad Dürkheim schaltet eine Stunde lang die Lichter vom Gradierbau und der Limburg ab. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hofft auf eine rege Teilnahme: „Mit diesen 60 Minuten können wir ein Zeichen setzen – für mehr Klimaschutz, für den Schutz der Artenvielfalt und vor allem für das 1,5 Grad Ziel.“