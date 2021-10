Offensichtlich zu viel Alkohol und Betäubungsmittel führten bei einer Gruppe junger Leute in Bad Dürkheim am späten Samstagnachmittag laut Polizei zu Stürzen und späteren Pöbeleien. Kurz nach 18 Uhr ging bei der örtlichen Polizei eine Meldung über zwei Jugendliche ein, die offensichtlich alkoholisiert einen Hang in der Karl-Räder-Allee hinuntergestürzt seien.

Vor Ort wurden drei junge Erwachsene im Alter von 20 bis 22 Jahren aus dem Kreisgebiet angetroffen. Die Gruppe war mit einer weiteren Person mit E-Scootern und einem Fahrrad in der Karl-Räder-Allee unterwegs. Eine 22-Jährige war dort einen Hang hinuntergestürzt und dabei etwa zwei Meter tief gefallen, jedoch bereits durch Anwohner mit einem Seil nach oben gezogen worden. Alle Drei standen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, so die Polizei. Die junge Frau wurde medizinisch versorgt, sie hatte nach eigenen Angaben „gekokst“. Es wurde eine geringe Menge Marihuana bei der 22-Jährigen aufgefunden. Sie hatte sich leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Ein viertes Gruppenmitglied, ein 20-jähriger Dürkheimer, war noch vor Eintreffen der Streife mit seinem E-Scooter weggefahren. Die Polizei konnte ihn trotz Fahndung nicht aufgreifen. Ein weiterer Jugendlicher zeigte sich renitent: Der 20-Jährige widersetzte sich der Vorgabe, seine Umhängetasche für eine Durchsuchung abzulegen. Als ein Polizist nach der Umhängetasche griff, schlug der Mann dessen Arm weg und versuchte zu flüchten. Grund dürften die von ihm mitgeführten „LSD-Pappen“ gewesen sein. Daraufhin beleidigten die beiden Männer die Beamten mit üblen Schimpfworten. Auch Passanten wurden beleidigt. Die beiden Männer absolvierten Drogenvortests, sie verliefen laut Polizei positiv auf THC. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.