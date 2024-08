Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen E-Scooter im Bereich der Bad Dürkheimer Spielbank entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Täter den E-Scooter zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr gestohlen. Der Besitzer hatte den E-Scooter mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Das Schloss sei durchtrennt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.