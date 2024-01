Seit 1. Januar gibt es beim Arzt für Verordnungen von apothekenpflichtigen Arzneimitteln das E-Rezept. Dabei wird eine digitale Version des Rezepts auf der Krankenversichertenkarte gespeichert und von dieser auch in der Apotheke ausgelesen. „Gerade bei Seniorinnen und Senioren, die wenig mit digitalen Medien zu tun haben, können dazu Fragen auftauchen“, weiß die Fachkraft Gemeindeschwester plus, Birgit Langknecht.

Wie kann ich mein E-Rezept vor Ort in der Apotheke oder online einlösen? Kann ein Angehöriger mein verordnetes Medikament abholen? Was ist, wenn etwas Verordnetes in der Apotheke nicht lieferbar ist? Fragen wie diese können bei der Telefonaktion der Gemeindeschwester plus rund um das E-Rezept gestellt werden. Die Telefonaktion findet am Dienstag, 6. Februar, von 9 bis 11 Uhr statt. Birgit Langknecht ist erreichbar unter Telefon 06322 961-9126. Wer mehr über Veranstaltungen und Angebote der Gemeindeschwestern plus im Landkreis wissen möchte, findet weitere Infos online unter www.kreis-bad-duerkheim.de/Gemeindeschwester.