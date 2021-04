Über zwei Stunden ging die öffentliche Ratssitzung in Bobenheim am Berg am Mittwochabend. Heftig diskutiert wurde insbesondere über eine mögliche E-Ladestation im Ort. Einer Meinung war der Rat darüber, dass die Gemeinde einen Breitband-Beautragten braucht.

Mehrere Mitglieder der FWG-Fraktion begannen über den Entwicklungsstand bei der E-Ladestation zu erzählen. Sie berichteten, dass man eine Firma gefunden habe, die vielleicht sogar die Kosten einer solcher Anschaffung für den Ort übernehmen wolle und dass man deswegen gerne einen Stellplatz für die Station suchen würde. Da schien Stephan Schindler (CDU) der Kragen für einige Sekunden zu platzen. „Wir machen ja gerade so, als ob wir schon sicher eine E-Ladestation installieren. Aber so weit waren wir nicht“, betonte Schindler, der schon in den Sitzungen davor klar gemacht hatte, dass er dieses Projekt nicht will.

Schindler forderte weiter eine Abstimmung über die E-Ladestation. Und letztlich sorgte dann auch sein Parteikollege und Erster Beigeordnete Andreas Beierlein dafür, dass der Rat ein Votum abgab, ob die für das Projekt E-Ladestation im Ort geschaffene Arbeitsgruppe das Thema weiter verfolgen sollte. Mit dem Ziel, dass natürlich alles für die Gemeinde kostenneutral sein soll. Das machte auch noch einmal Dietrich Briese von der SPD-Fraktion klar. „Wenn es uns nichts kostet, habe ich damit kein Problem“, sagte er. Das Ergebnis der Abstimmung lautete: 10:2. Das Thema E-Ladestation, die vor allem von der FWG im Rat forciert wird, wird damit erst einmal weiter verfolgt. „Wir brauchen ein Grundstück, wo die Station hin könnte, damit mögliche Anbieter auch sagen können, was es kostet und was es überhaupt für Optionen gibt“, sagte Bernd Eisenbarth (FWG).

Eisenbarth zum Breitbandbeauftragen gewählt

Ein weiteres Projekt, das von den Freie Wählern in den vergangenen Monaten forciert wurde, scheint ins Rollen zu kommen. Ein Vertreter der Firma Deutsche Glasfaser warb in einem Vortrag für den privatwirtschaftlichen Breitband-Ausbau im Ort. Nach jetzigem Stand werden nicht alle Bewohner durch den vom Kreis geförderten Ausbau in den Genuss von schnellem Internet kommen. Deshalb hatte die FWG einen Arbeitskreis initiiert, der andere Lösungen suchte. Die Deutsche Glasfaser würde auch den gesamten Ort mit ganz wenigen Ausnahmen versorgen, braucht dafür aber eine bestimmte Anzahl von Interessenten. Eisenbarth wurde vom Rat einstimmig zum Breitbandbeauftragten der Gemeinde gekürt. Ein Zeichen, dass der Rat die Option des privatwirtschaftlichen Ausbaus sehr ernst verfolgt.