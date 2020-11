Am Dienstagmorgen wurde ein 73-Jähriger bei einem Unfall in der Hauptstraße in Freinsheim verletzt. Laut Polizei rutschte er beim Bremsen, vermutlich weil er zu schnell fuhr, auf dem nassen Kopfsteinpflaster mit dem Hinterreifen weg und stürzte. Er wurde dabei leicht an Schulter und Hüfte verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand nur ein leichter Schaden an der Beleuchtung.