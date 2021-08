Ein E-Bike haben Unbekannte am Freitag zwischen 11 und 18.30 Uhr aus einem Hof in der Kanalstraße in Bad Dürkheim gestohlen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Dem Bericht zufolge war das Fahrrad der Marke Cannondale ordnungsgemäß auf dem Hof des Wohnanwesens gesichert. Der Wert wird auf rund 2700 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.