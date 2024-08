Ein Pedelec- und E-Bike-Training bietet das Netzwerk l(i)ebenswertes Ellerstadt in Kooperation mit Gemeindeschwester Vera Götz an. Der Tageskurs in Theorie und Praxis am Mittwoch, 21. August, soll den Teilnehmenden helfen, Sicherheit und Geschicklichkeit zu verbessern. Das Training leitet laut Mitteilung des Netzwerks Jürgen Kremp von der Verkehrswacht Bad Dürkheim. Die Veranstaltung findet von 10.30 bis 15.30 Uhr im EllCafé in Ellerstadt statt. Der theoretische Teil dauert von 10.30 bis 12 Uhr, der Praxisteil von 14 bis 15.30 Uhr. Das Training ist kostenlos und auf eigene Gefahr. Sollte kein Pedelec vorhanden sein, wird laut Veranstalter eines gestellt. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Sonntag, 18. August, unter der Mailadresse Nelie.Ellerstadt@gmail.com oder telefonisch bei Uschi Morgenstern, 06237 920333, möglich.