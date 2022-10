Mit schweren Luftangriffen auf die Ukraine nimmt Russland seit vergangener Woche Rache für die Explosionen auf der Krim-Brücke. Wir haben bei Michael Zaczkiewicz nachgefragt, wie die Situation in Dzherelo ist, einer Einrichtung für behinderte Kinder im westukrainischen Lwiw (Lemberg), für die sich der Bad Dürkheimer Augenarzt engagiert.

„Nach den Raketenangriffen vom Montag vergangener Woche herrschte in Lemberg drei Tage Stromausfall. Auch Dzherelo musste schließen“, berichtet Zaczkiewicz. Mittlerweile habe sich die Situation in der westukrainischen Stadt aber beruhigt, die Einrichtung konnte am Donnerstag wieder öffnen. Knapp 400 behinderte Menschen aus der gesamten Ukraine mit ihren Angehörigen haben in Dzherelo aktuell Zuflucht gefunden. Viele reisen nach ein paar Tagen weiter und werden in der Einrichtung beispielsweise mit Rollstühlen oder Prothesen versorgt. Einige wissen jedoch nicht, wohin sie flüchten sollen oder haben keine Angehörigen als Helfer dabei. Sie entschließen sich deshalb in Dzherelo zu bleiben, wo sie weiter mit Lebensmitteln oder Medikamenten versorgt werden. 70 Mitarbeiter kümmern sich um sie.

Spenden von 230.000 Euro

Über den Freundeskreis Nadija unterstützt Zaczkiewicz, der ukrainische Wurzeln hat, die Arbeit der Einrichtung. Seit Kriegsbeginn im Februar berichtet der Mediziner von einer riesigen Welle der Hilfsbereitschaft. Mittlerweile überwies der Augenarzt 213.000 Euro an Spenden an die Einrichtung – ein großer Teil des Gelds stammt aus der Pfalz, beispielsweise von Benefizkonzerten, Spendenläufen oder Einzelspenden. Hinzu kommen weitere Zuwendungen auf Initiative Zaczkiewics in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Das Geld kann die Einrichtung gut gebrauchen – vor allem wird damit ein zusätzliches Gebäude saniert und umgebaut, das ihr die Stadt Lemberg geschenkt hat. Die Arbeiten im Erdgeschoss hätten bereits begonnen, sagt Zaczkiewicz.

Angriffe auf Kiew

Dass die Bedrohung durch Russland nicht nur im Süden und Osten des Landes, wo gekämpft wird, nach wie vor groß ist, musste Zenyk Korinets am Montag erfahren, als eine Rakete vor dem Haus in Kiew einschlug, in dem er wohnt. Korinets ist Dirigent des Solistenensembles des ukrainischen Nationalchors und war schon oft in Bad Dürkheim zu Gast. „Am 1. Dezember planen wir ein Konzert mit ihm in Bad Dürkheim. So wie früher“, sagt Zaczkiewicz.