Schlimme Nächte haben die Bewohner des westukrainischen Lwiw (Lemberg) hinter sich: Am Sonntagmorgen wurde ein Militärstützpunkt in der Nähe der Großstadt mit Raketen angegriffen. In Lwiw befindet sich Dzherelo – das Zentrum für behinderte Kinder, das der Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz mit dem Projekt Nadija unterstützt.

„In Lemberg herrscht die blanke Angst. Die Menschen haben die Explosionen am Sonntagmorgen natürlich gehört“, berichtet Zaczkiewicz. Eine Medizinstudentin, die von ihm und seiner Frau unterstützt wird und in der Nähe des angegriffenen Stützpunktes wohnt, habe ihn angerufen und um Rat gebeten. „Sie wollte wissen, ob sie fliehen soll“, sagt der Mediziner mit ukrainischen Wurzeln. Er habe ihr geraten, vorerst zu bleiben, weil sie sonst ihren Studienplatz verlieren würde. Ein befreundetes Mediziner-Ehepaar sei dagegen nach Polen geflohen. Die 94-jährige Mutter der Frau habe den ständigen Luftalarm nicht mehr ausgehalten. Auch in der Nacht zum Montag hätten in Lwiw fast pausenlos die Sirenen geheult – passiert sei aber nichts, sagt Zaczkiewicz.

„Hängen am Spendentropf“

Derweil seien die Fahrer der von ihm unterstützten Einrichtung „24 Stunden am Tag“ unterwegs, um behinderte Kinder vom Bahnhof abzuholen und nach Dzherelo zu bringen, wo sie medizinisch versorgt und dann auf andere Unterkünfte verteilt werden. „Das Zentrum ist überfüllt“, berichtet Zaczkiewicz. Etwa 220 Kinder würden dort derzeit betreut. „Wir hängen am Spendentropf“, sagt der Mediziner. 53.000 Euro waren in den ersten Kriegstagen zusammen gekommen, seitdem wurden weitere 39.000 Euro gespendet. „Aber wir müssen sparen, wir wissen ja nicht, was noch kommt“, so der Dürkheimer. Dass russische Bodentruppen Lemberg angreifen, hält er für unwahrscheinlich. „Ich denke, es geht darum, Terror zu verbreiten“, sagt Zaczkiewicz, fügt dann aber hinzu: „Aber niemand weiß natürlich, was Putin noch alles zerstören wird.“

Spendenkonto

Das Spendenkonto für Dzherelo in Deutschland ist bei der VR Bank Mittelhaardt. IBAN: DE58 5469 1200 0111 7553 02; BIC: GENODE61DUW. Kontoinhaber ist Michael Zaczkiewicz, Kennwort: Ukraine.