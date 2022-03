Am Dienstag zwischen 9 und 10 Uhr hat die Polizei Das Durchfahrtsverbot auf einem Wirtschaftsweg zwischen der L526 und dem Freiheideplatzweg in Ellerstadt überwacht. Dabei erwischten die Beamten vier Fahrer, die darauf unerlaubt unterwegs waren. Sie müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während der Kontrolle beobachteten die Polizisten mehrere Verkehrsteilnehmer, die beim Erblicken der Polizeibeamten wendeten und zurückfuhren. Sie bitten deshalb alle Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.