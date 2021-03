Düster ragt die Klosterruine Limburg in den Dürkheimer Nachthimmel. Am Samstagabend ging hier – wie an vielen anderen sonst angestrahlten Wahrzeichen der Region – für eine Stunde das Licht aus. Der Grund: Die von der Umweltstiftung World Wide Fund for Nature (WWF) organisierte Aktion „Earth Hour“ – also eine Stunde für die Erde. Überall auf der Welt gingen die Lichter aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Mitgemacht haben nicht nur große Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin oder der Eiffelturm in Paris, sondern auch viele Privathaushalte. Die Stunde sollte aufmerksam machen auf Ressourcenverschwendung. Und ließ nebenbei reizvolle Aufnahmen wie die von der dunklen Klosterruine zu.