„Die Dorschtstreck’ is geloffe. Endlich ufftanke beim Dürkheimer Wurstmarkt“: Dieses Motto ziert den 23. Dubbeglas-Orden, der am Mittwoch bei der Wurstmarkt-Pressekonferenz präsentiert wurde. Das Souvenir, gestaltet und produziert von Dania Mayer und Reiner Wendt, hat längst Kultstatus erreicht.

„Wenn es uns in Bad Dürkheim auch sonst nicht an Wein mangelt, war es doch eine echte Durststrecke, die wir – im wahrsten Sinne des Wortes – bis heute zurückgelegt haben“, spielte Mayer auf die zwei Jahre lange Wurstmarkt-Abstinenz an. Ab dem 9. September ist die Durststrecke für alle überstanden. Das größte Weinfest der Welt geht bis am 19. September in seiner 606. Auflage über die Bühne. „Der Wurstmarkt wird wohl der einzige Ort sein, an dem das Tanken gute Laune macht“, unkte Mayer und fügte hinzu: „Unser ,Sprit’ macht ja auch deutlich mehr Spaß als der aus der Zapfsäule.“

Sammler können den Dubbeglasorden während des Wurstmarktes unter anderem am Stand des iDubbe erwerben. Wer so lange nicht warten möchte: In der Dürkheimer Tourist Information startet der Verkauf am Montag, 29. August.