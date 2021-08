Ab Mittwoch gibt es ihn wieder zu kaufen: den Dubbeglasorden zum Dürkheimer Wurstmarkt 2021. Der findet zwar auch in diesem Jahr wegen Corona nicht statt, Dania Mayer hat aber trotzdem einen Orden gestaltet, der von Wurstmarkt-Fans gesammelt und stolz am Winzerkittel getragen werden kann. „Der diesjährige Orden soll eine Hommage an alle sein, die sich nicht unterkriegen lassen“, sagt Mayer zum neusten Modell mit dem fliegenden Super-Helden-Winzer. „Er ist den Alltagshelden und den Helden und Superfans des Wurstmarktes gewidmet, die tapfer die ,wurstmarktlose’ Zeit durchhalten (müssen). Sie – und wir alle dürsten nach Normalität, in der wir wieder unbeschwert zusammen leben und feiern können“, erklärt sie den Slogan „Dorscht halde!“.

„Den speziellen ,Derkemer Dorscht’ auf pralles Leben und Feiern auf dem Wurstmarkt müssen wir dieses Jahr noch einmal anhalten. Aber wir halten ihn auch hoffnungsvoll zurück für den Wurstmarkt 2022“, ergänzt sie.

Ab Mittwoch ist er erhältlich für vier Euro, unter anderem bei der Touristinformation Bad Dürkheim, im Homeshop oder im Stadtmuseum. Weitere Verkaufsstellen: Domicilia Shop, Michlers Haus der guten Weine, Dürninger Tabakladen, Manthey Männermode, Street One, Modehaus Rissel, KostBar im Schlosscafé, StoryVille, Bruchstüb’l, Dannys Grillhütte im Bruch, Zum Rebstöckel, Traminerklause, Getränke Anselmann, Stand 37 Annaberg, Loncars Weinhäusel Kallstadt, Café Schellack, Riesenrad „City Star“, Bäckerei Sippel, WG Vier Jahreszeiten, Die Rille 23, Weinstube Keschdedell, Schönfelder Hof.