Australien und Bad Dürkheim stehen zum Jahresanfang im Mittelpunkt des Interesses der Tennisfreunde. Doch während in Australien die Besten der Besten ihres Faches die Schläger kreuzen, geht es beim TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim ein paar Nummern kleiner zu.

Weniger spannend ist es jedoch nicht, wenn der Tennisverband Pfalz zu seinem DTB-offenen Hallenranglistenturnier einlädt.

Zentrum der Veranstaltung ist wie immer die Tennishalle an der Kanalstraße. Da in diesem Jahr nur 14 Männer und 23 Frauen gemeldet haben, werden alle Spiele hier ausgetragen. Vor allem mit dem Damenfeld, in dem die ersten vier gesetzten Spielerinnen unter den Top 200 in Deutschland stehen, erfüllt die Erwartungen in Sachen Qualität und Quantität. Aber auch bei den Herren steckt eine Menge Qualität und vor allem Ausgeglichenheit im Feld. Nomineller Favorit ist Adrian Kohler aus Sindelfingen.

Christian Hirschmüller auf Rang zwei gesetzt

Überraschungen sind aber keineswegs ausgeschlossen. Diese werden jedoch nicht von einem Lokalmatadoren stammen, denn bis auf die Akteure des BASF TC Ludwigshafen, die in Christian Hirschmüller auch die Position zwei der Setzliste stellen, sind keine Vorderpfälzer am Start.

Ähnlich das Bild bei den Damen, wo Sarah Müller vom BASF TC das Feld anführt. Dürkheimerinnen stehen nicht im Feld. Vorjahressiegerin Anne Zehetgruber vom TC Oppau steht auf Platz drei der Setzliste.

Los geht es am Freitag ab 15 Uhr beim TC SW Bad Dürkheim.