Dem Dürkheimer Stadtsportverband droht die Auflösung. Der Grund: Es findet sich kein neuer Vorsitzender. Amtsinhaber Klaus Schwarz ist beim Reitverein als Vorstand stärker eingebunden und tritt bei der Hauptversammlung am Donnerstag nicht mehr an. Was bedeutet das für die Stadt und ihre Sportvereine?

Laut Klaus Schwarz gab es zur Mitgliederversammlung eine Einladung für gleich zwei Sitzungen. „Zuerst gibt es die Berichte und die Vorstandswahl. Wir gehen davon aus, dass kein Vorstand