Eine Drohne hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr, im Bad Dürkheimer Holzweg vor ihrer Landung in einem Vorgarten einen Ast an einem Rosenbusch abgeschlagen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Bei Werbeaufnahmen Kontakt zur Drohne verloren

Die Bewohnerin des Anwesens alarmierte die Polizei, die zeitgleich mit dem Besitzer der Drohne eintraf, der sein Fluggerät suchte. Der Mann sagte, bei Werbeaufnahmen am Flaggenturm sei der GPS-Kontakt zur Drohne abgerissen, die daraufhin abgedriftet und so im Garten der älteren Dame gelandet sei. Der Mann entschuldigte sich bei der Dame, die laut Polizei „auf eine Schadensregulierung verzichtete“.