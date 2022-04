Gleich zweimal haben Zeugen die Polizei am Freitag auf einen Mann aufmerksam gemacht, der im Dürkheimer Stadtgebiet negativ auffiel. Er laufe umher, bedränge Passanten und schreie herum. Beide Male trafen die Beamten auch tatsächlich einen 42-jährigen Mannheimer, der jeweils ein Fahrrad dabei hatte. Bei der ersten Kontrolle räumte er ein, die Droge Speed konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv auf mehrere Substanzen. Da er ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der zweiten Kontrolle wenige Stunden später saß der Mann erneut auf einem Fahrrad. Deshalb wurde er ein zweites Mal angezeigt und es wurde eine weitere Blutprobe entnommen. In beiden Fällen handelte es sich nicht um das Fahrrad des 42-Jährigen. Aufgrund der Gesamtumstände muss sich der Mannheimer nun jeweils in zwei Fällen wegen einer Trunkenheitsfahrt und des Diebstahls von Fahrrädern verantworten. Die Fahrräder konnten den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden, berichtet die Polizei.