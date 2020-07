„Drogentypische Anzeichen“ stellten Beamte laut Bericht während einer Kontrolle am Samstag gegen 22.45 Uhr in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim bei einem 19-jährigen Dürkheimer fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zudem erwarten ihn mindestens ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.