Einen Volltreffer haben Beamte der Dürkheimer Polizei am Montag um 20 Uhr in der Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim gelandet: Bei der Kontrolle einer 25-Jährigen fanden sie Rauschgift, stellten fest, dass die Frau von Alkohol angeheitert und unter Drogeneinfluss war – und von Kollegen schon gesucht wurde. Dem Polizeibericht zufolge hatte sie in einer Umhängetasche einen Joint, Cannabisblüten und Amphetamin dabei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Außerdem gab es für die 25-Jährige zwei Haftbefehle. Da sie mehrere Geldbeträge nicht zahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Da die Frau keine Angaben zur Herkunft der Drogen machen wollte, wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen sie ermittelt.