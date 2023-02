Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einen 49-jährigen Autofahrer erwischt, der unter dem Einfluss von Drogen stand, aber keine Fahrerlaubnis mehr hatte. Wie die Beamten mitteilten, überprüften sie den Mann um 1.30 Uhr bei einer Kontrolle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.