Bei einer Personenkontrolle am Samstag um 0.40 Uhr in der Weinstraße Süd hat die Polizei bei einem 31-Jährigen aus Bad Dürkheim Drogen gefunden und sichergestellt. Weil er in seinem Rucksack Amphetamin, Haschisch und Marihuana hatte, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.