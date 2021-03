Von einem Drogenfund nach einer Kontrolle an der Haltestelle im Jahnring in Ellerstadt berichtet die Polizei.

Am Montag gegen 22 Uhr wurden an der Haltestelle erst drei Männer und danach ein weiterer Mann kontrolliert. Die vier Männer gingen danach in unterschiedliche Richtungen davon. Weil den Beamten die Situation dubios vorkam, wurde ein Drogenspürhund hinzugezogen, der das Umfeld absuchte. Der Hund spürte an mehreren Ablageplätzen verpackte Drogen auf. Es handelte sich um Cannabis.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die zuvor kontrollierten Personen etwas mit den Drogenpaketen zu tun haben. Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 063229630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.