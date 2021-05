Zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren wurde ein 31-jähriger Dürkheimer am Mittwoch vor dem Landgericht Frankenthal wegen Drogenbesitzes und -handels verurteilt.

Außer circa 1,5 Kilogramm Amphetaminen, 500 Gramm Marihuana und weiteren Drogen wurden bei einer Hausdurchsuchung im August 2019 11.800 Euro Bargeld sowie mehrere Messer und ein Schlagring bei dem 31- Jährigen entdeckt. Aufgefallen war der Angeklagte den Ermittlern bereits zuvor, weil er im Darknet im November 2019 und Mai 2020 insgesamt rund 50 Gramm Amphetamine bestellt hatte. Diese Sendungen war aber vom Zoll abgefangen worden. Nach Überzeugung des Gerichts gab es weitere Bestellungen. Seit August 2020 sitzt der 31-Jährige in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte war geständig, zeigte sich nach eigener Aussage sogar erleichtert über seine Verhaftung. Dies habe ihm einen Schnitt in seinem Leben ermöglicht. Seit etwa seinem 19. Lebensjahr habe er selbst Drogen konsumiert, bevorzugt Amphetamine, zuletzt Methamphetamine. „Das dreckigste Zeug auf dem Markt“, wie der Vorsitzende Richter der 2. Großen Strafkammer, Karsten Sauermilch, feststellte. Der Richter war deshalb verwundert, dass der Angeklagte körperlich noch in einer guten Verfassung war. „Sie waren auf dem besten Weg, das Ding an die Wand zu fahren“, redete Sauermilch dem Angeklagten bei der Urteilsverkündung ins Gewissen.

Angeklagter zeigt sich einsichtig

Allerdings bescheinigte er wie auch Staatsanwalt Simon Braun und Verteidiger Roman Schweitzer dem Dürkheimer sehr gute Aussichten, seine Probleme noch in den Griff bekommen zu können. Weil er Einsicht zeige in seine Situation. Dazu sei aber, darin waren sich ebenfalls alle Verfahrensbeteiligten einig, eine zweijährige Therapie unabdingbar. Das hatte auch der psychiatrische Gutachter Thomas Holzmann so gesehen. „Ohne Therapie ist ein Rückfall programmiert“, sagte der Sachverständige. Die Taten des Angeklagten seien der Ausdruck seines Hangs zum Drogenkonsum. Auf der Anklagebank sitze nach seiner Einschätzung jedoch nicht der „typische Abhängige“.

Die Drogen habe er zum Teil zum Eigenbedarf erworben, zum Teil, um sie an gute Freunde weiterzugeben, sagte der Angeklagte. Das Geld stamme aus dem Weiterverkauf. Durch die große Menge, die er bestellt habe, sei er zu einem günstigeren Preis an die Drogen gekommen. Die Sammlung an Messer und der Schlagring, die bei ihm gefunden wurden, seien jedoch nicht sein Besitz, sondern der einer ehemaligen Freundin, die die Gegenstände nach ihrem Auszug zurückgelassen habe.

Kurze Haftzeit bei erfolgreicher Therapie

Auch wenn ihm der Vorsitzende Richter in diesem Punkt Glauben schenkte und nach dessen Aussage das Gesetz gar nicht auf Angeklagte wie den, der hier vor Gericht stand, zugeschnitten worden sei, sondern auf Banden und Kartelle, so müsse das Gericht doch die räumliche Nähe von Drogen und Waffen bewerten. Und der Schlagring und ein Springmesser fielen unter die Kategorie Waffen. Für solche Fälle sehe das Gesetz eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor.

In seinem letzten Wort vor dem Urteil sagte der Angeklagte, er sei leider mehrfach falsch abgebogen in seinem Leben. Jetzt müsse er zu seinen Taten stehen. Wenn er die verordnete Therapie erfolgreich abschließt, wird er nur etwa die Hälfte der verhängten Strafe verbüßen müssen.