Das Deutsche Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf. Eine Gelegenheit dazu gibt es am Donnerstag, 5. September, von 16.30 bis 20 Uhr, in der Sporthalle der Grundschule, Westring 24, in Weisenheim am Sand. „Die Auslastung der angebotenen Blutspendetermine ist auf einen historischen Tiefstand gesunken“, wird Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West in einer Pressemitteilung zitiert. Erstspender ab 18 Jahren sind willkommen. Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist grundsätzlich notwendig.