Das Deutsche Rote Kreuz lädt am Donnerstag, 2. September, 16.30 bis 20 Uhr, zur Blutspende in die Turnhalle der Weisenheimer Grundschule im Westring. Durch Corona und die Hochwasserkatastrophe ist der Bedarf an Blutkonserven laut DRK derzeit sehr groß. Außerdem sind die Vorräte gerade in der Urlaubszeit sowieso knapp. Willkommen sind laut DRK auch Erstspender ab 18 Jahren.

Alle Spender sollten vorher ausreichend trinken und essen sowie einen Personalausweis mitbringen. Pandemiebedingt gibt es wieder ein Lunchpaket zum Mitnehmen statt der früheren Bewirtung vor Ort. Beim Blutspenden muss eine Maske getragen werden.

Eine vorherige Online-Terminreservierung ist möglich unter www.spenderservice.net.

DRK-Helferteam sucht Verstärkung

Das ehrenamtliche Helferteam im DRK-Ortsverein Freinsheim/Weisenheim freut sich über Verstärkung. Möglich seien verschiedene Einsatzbereiche. „Egal, was Sie können, Sie können helfen“, so das DRK. Eine Kontaktaufnahme ist unter info@DRK-freinsheim.de möglich oder durch direkte Gespräche bei DRK-Helfern vor Ort.