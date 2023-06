Die Saline durch ein kulturelles Event in Szene setzen: Diese Idee ist 2019 dem Förderverein Gradierbau gekommen. Sie mündete in der Salinen-Serenade, die nun am Freitag, 7. Juli, ihre dritte Auflage erfährt.

Damit möchte der Förderverein auf dem Bauwerk weiterhin eine Veranstaltung etablieren, die einen exklusiven Touch hat, aber jeden ansprechen soll. Die Nordtribüne des Bad Dürkheimer Wahrzeichens bildet das Zentrum der Serenade auf dem Gradierbau für die Gäste, denen ein unterhaltsames Musikprogramm mit dem Kaisertafel-Trio sowie der Solistin Beatrice Pulver (Saxophon) geboten wird. In Verbindung zur launigen Musik wird eine Auswahl verschiedener Sekte und Weine sowie kleinen Köstlichkeiten geboten.

Der Förderverein möchte mit diesem musikalischen und kulinarischen Programm die einzigartige Atmosphäre des Bauwerks einfangen und untermalen. Alle Gäste erhalten nach dem Empfang am Südeingang ein Glas Salinensekt und können sich während des Rundgangs an insgesamt sieben Stationen stärken.

Wein und Sekt aus der Kurstadt

Erste Ansprechpartner für die Weine waren für die „Saliner“ die fünf in Sichtweite des Gradierbaus benachbarten Winzer: die Weingüter Lang, Pflüger, Fitz-Ritter, Jüllich und Pfeffingen sowie die beiden Betriebe, die den Verein schon in der Vergangenheit mit Salinenwein (Wegner) und Salinensekt (Vier Jahreszeiten Winzer eG) unterstützt haben. Von extra trocken bis edelsüß stiften die sieben Betriebe jeweils den Sekt und die Weine für diesen Abend, und für das leibliche Wohl sorgen Fördervereinsvorstandsmitglied Renate Brand, Wirtin in der „Alten Schmelz“, und ihre Nachbarin im Jägertal, Lilo Glauner von den „7 Raben“.

Unterstützer willkommen

Von der Neuauflage der Serenade erhoffen sich die Saliner eine Belebung, was die Unterstützer des Vereins betrifft. „Wir engagieren uns alle rein ehrenamtlich. Bei zwölf Vorstandsmitgliedern sind ab einem gewissen Punkt schlichtweg Grenzen erreicht. Wir freuen uns über jeden Helfer“, hebt die Fördervereinsvorsitzende Petra Dick-Walther hervor. Derzeit zählt der Förderverein Gradierbau 318 Mitglieder. Dazu, dass neue engagierte Vereinsmitglieder finden und sich auch dem Erhalt der Saline verschreiben, soll nicht zuletzt die Salinen-Serenade beitragen.

Termin

Salinen-Serenade des Fördervereins Gradierbau am Freitag, 7. Juli, 18 bis 22 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 30 Euro in der Tourist Info und bei Michlers Haus der Guten Weine erhältlich. Eintrittskarten an der Abendkasse kosten 35 Euro. Weitere Informationen: www.saliner.de.