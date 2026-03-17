Bezirksligist FV Freinsheim hat beim abstiegsbedrohten Aufsteiger FC Lustadt 1:2 (1:2) verloren. Damit sind die Blau-Weißen auf den neunten Tabellenplatz zurückgefallen.

Schlechter stand der FVF zuletzt Ende August nach der unglücklichen 0:1-Heimniederlage gegen den aktuellen Primus Südwest Ludwigshafen. Nach der Winterpause holten die Freinsheimer noch keinen Zähler und boten vor allem gegen den SV Erlenbach, auch ein Team aus der Abstiegszone der Liga, eine dürftige Vorstellung. Doch dieses Mal schlug Trainer Christian Schäfer trotz der Niederlage andere, versöhnliche Töne an.

„Der Auftritt der Mannschaft war absolut zufriedenstellend. Nur das Ergebnis hat nicht dazu gepasst. Wir haben es lediglich versäumt, die nötigen Tore zu erzielen“, erklärt der Coach. Mit der Art und Weise wie Freinsheim Fußball gespielt hat, war Schäfer einverstanden.

Dennoch gerieten die Gäste nach einem Eckball in Rückstand (22.), als der Ball dem Torschützen vor die Füße fiel. „Er stand zu frei, aber das kann passieren“, kommentiert der Übungsleiter den Treffer. Beim 2:0 für den FCL stand der Vorlagengeber nach Schäfers Darstellung klar im Abseits. Benedikt Thiel sei zwar zuvor noch am Ball gewesen, doch es sei keine kontrollierte Aktion gewesen (27.). Noch vor dem Wechsel verkürzte Lorenzo Iaquinta, der einen Eckball von Schamil Kuduzov mit dem Hinterkopf über die Linie bugsierte (41.). Ein Treffer, der Hoffnung machte, dass es im zweiten Abschnitt wenigstens noch zu einer Punkteteilung reicht.

Pech für die Freinsheimer, dass sie schon früh Dennis Striekert wegen einer Oberschenkelblessur (27.) und Maximilian Schäfer wegen einer Wadenverletzung (37.) ersetzen mussten. Damit mussten die beiden Außenverteidigerpositionen neu besetzt werden. Simon Roß und der offensiver orientierte Moussa Keita kamen für die beiden ins Spiel. „Nach Wiederbeginn haben wir in einigen Situationen die falsche Entscheidung getroffen, geschossen, wo ein Abspiel besser gewesen wäre oder abgespielt statt selbst den Abschluss zu suchen“, verdeutlicht der Trainer. Vieles sei aber spielerisch gut gelöst worden.

So bestimmte der FVF die Partie, während sich Lustadt weit zurückzog, kurz vor dem Ende aber nach einem Konter das 3:1 auf dem Fuß hatte. Doch der Schuss strich knapp am langen Eck vorbei. „Der letzte Pass kam bei uns leider zu selten an, einige Abschlüsse waren unsauber. Insgesamt waren wir nicht zwingend genug“, resümierte der 48-jährige Schäfer, der außerdem zu einer bitteren Erkenntnis kam: Hätte seine Mannschaften in den beiden Begegnungen zuvor so gespielt wie in Lustadt, stünde Freinsheim jetzt nicht nach drei Spiele im Jahr 2026 mit null Punkten da.