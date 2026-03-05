FREINSHEIM. In der Fußball-Bezirksliga erwartet der FV Freinsheim am Sonntag, 15.15 Uhr, den SV Erlenbach. Für den FVF kann sich zeigen, in welche Richtung es gehen wird.

Der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer hat sich die Tabelle genau angeschaut und ist zu folgende Erkenntnis gekommen: „Es gibt eine Dreiteilung. Das Führungstrio hat sich abgesetzt und das Schlusstrio hat ein bisschen den Anschluss verloren. Steigen vier Mannschaften ab, sind alle Teams, die dazwischen rangieren, gefordert, in erster Linie mal Punkte für den Klassenerhalt zu holen.“

Der Tabellenfünfte Freinsheim hat 27 Zähler auf dem Konto, Erlenbach, das auf einem möglichen Abstiegsplatz rangiert, steht bei 21. Nicht auszumalen, wenn die Blau-Weißen am Sonntag als Verlierer vom Platz gingen.

„Erlenbach wehrt sich, wir sollten gewarnt sein“, spielt Schäfer auf den überraschenden 4:1-Erfolg der Südpfälzer am vorigen Sonntag bei der TSG Deidesheim an. In der Mannschaft der Erlenbacher steht schon seit einigen Monaten Nicolas Wrede (33), der ehemalige Spielertrainer des TuS Friedelsheim. Allrounder Wrede, längst ein Eckpfeiler im Team, verlässt Erlenbach zum Saisonende und schließt sich dann seinem Heimat- und Herzensverein SG Mußbach an, wo er wieder als Spielertrainer fungieren wird. Doch zuvor will er mit seinem aktuellen Klub noch den Klassenverbleib unter Dach und Fach bringen.

Bei der Frage, wer seiner Spieler bei der 0:3-Niederlage beim SV Südwest Ludwigshafen denn eine gute oder zumindest passable Leistung gebracht hat, muss Coach Schäfer überlegen. Nach kurzer Bedenkzeit nennt er dann Simon Roß, den 20-jährigen Verteidiger. „Simon hat mit Abstrichen eine ordentliche Partie abgeliefert. Er ist dynamisch, kopfballstark und hat ein gutes Zweikampfverhalten“, verdeutlicht der Übungsleiter. Ein Plus ist auch die Vielseitigkeit von Roß. Er ist eigentlich Innenverteidiger, kann aber auch links oder wie in Ludwigshafen rechts verteidigen. Das Eigengewächs hat in dieser Runde bislang 16 Partien bestritten und ein Tor erzielt. 14 Mal stand er in der Startformation.

Gegen Erlenbach dürfte es nicht allzu viele personellen Veränderungen geben. Verteidiger Paul Weber hat sich im letzten Vorbereitungsspiel gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt eine Knöchelverletzung zugezogen. Sein Einsatz ist fraglich. Das gilt auch für Außenstürmer Hannes Weibel. „Er ist seit dem 7. Februar ohne Training und hat deshalb Rückstände aufzuarbeiten. Wenn überhaupt, wird er über die Bank kommen“, berichtet Schäfer. Indessen hat Torwart Leon Weingärtner seine Meniskusoperation, die gut verlaufen sei, hinter sich gebracht.