Drei Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall gegen 9.20 Uhr auf der B271 bei Dackenheim verletzt worden. Laut Polizei war die Straße bis 11.10 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Zum Unfall kam es nach Angaben der Polizei, als eine 54-Jährige aus dem Donnersbergkreis nach links in Richtung Dackenheim abbiegen wollte und eine 31-jährige Landauerin im gleichen Moment zum Überholen ansetzte. Ein Auto kam auf der Fahrbahn zum Stillstand, eins überschlug sich und landete im Grünstreifen. Die 54-Jährige und deren 21-jährige Tochter wurden nur leicht verletzt, die 31-jährige Landauerin wurde mit Verdacht auf diverse Traumata vor Ort durch einen Notarzt versorgt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden, die Schadenshöhe liegt bei 15.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei Grünstadt.