Drei Betrüger haben am Dienstag, 21. April, vergeblich versucht, durch den sogenannten Enkeltrick an Geld zu kommen. Wie die Polizei mitteilt, erklärte der erste Betrüger einer 77-Jährigen am Telefon, er sei ihr Neffe und brauche nach einem Verkehrsunfall 30.000 Euro. Auf die Antwort der Frau, dass sie kein Geld habe, legte der Anrufer auf. Im zweiten Fall begann ein Betrüger den Anruf bei einem 78-Jährigen mit den Worten „Rate mal, wer dran ist“. Der Angerufene erkannte den Betrug und forderte den Mann auf, seinen Namen zu nennen, woraufhin dieser das Gespräch beendete. Der dritte Anruf bei einer 66-jährigen Frau verlief laut Polizei genauso.