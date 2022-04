Drei Goldmedaillen und einmal Silber – das war die Ausbeute der Athletinnen des TV Dürkheim bei den Gaumeisterschaften der Turner in Grünstadt in den Einzelwettbewerben.

Ein bisschen Nervosität sei beim TVD-Quartett Noelle Graner, Jasmin Rautenberg, Cosima Schneider und Anouk Wessa schon dabei gewesen, sagt die Trainerin der Leistungsturnerinnen des TVD, Kerstin Karb. Alle vier Schützlinge starteten am Stufenbarren. Hier sei lediglich Anouk Wessa durch die Übung gekommen. Alle anderen drei Turnerinnen stürzten oder mussten eine Pause einlegen. Das Positive: Sowohl Noelle Graner als auch Jasmin Rautenberg zeigten Übungen mit Riesenfelgen. Graner turnte zusätzlich eine freie Felge in den Handstand, und Rautenberg gelang der neu erlernte Abgang – ein Salto rückwärts mit halber Schraube.

Das „Zittergerät“ sei den Mädchen gut gelungen, berichtete Karb. Anouk Wessa zeigte zum Beispiel eine Bogengang-Bogengang-Verbindung, Graner einen Flick-Flack auf dem Balken. Am Boden punkteten alle Turnerinnen. Cosima Schneider sei laut Karb durch ihre Sprünge mit optimalen Spreizwinkeln aufgefallen. Jasmin Rautenberg präsentierte ihre ganze Schraube, Noelle Graner zeigte unter anderem einen Strecksalto vorwärts am Boden.

Qualifikation für Pfalzmeisterschaft fix

Jasmin Rautenberg (Jahrgang 2005) war die einzige Teilnehmerin in ihrer Altersklasse im Kür-Vierkampf LK1 und gewann den Wettbewerb entsprechend mit 50,7 Punkten. Im Kür-Vierkampf LK1 der Jahrgänge 07/08 war Noelle Graner ebenfalls die einzige Teilnehmerin und gewann mit 49,150 Punkten. Auch Anouk Wessa war im Kür-Vierkampf LK2 (07/08) ohne Konkurrenz – ihr Ergebnis betrug 49,6 Punkte. Cosima Schneider wurde Zweite im Kür-Vierkampf LK1 (Jahrgänge 1993-2004) und erturnte 47,3 Punkte.

Alle Turnerinnen haben sich damit für die anstehenden Pfalzmeisterschaften Mitte Mai qualifiziert. Karb will nach eigener Aussage noch die eine oder andere Schwierigkeit in die Übungen der Mädchen einbauen, um die Qualifikation für den Deutschland-Cup in Waging am See zu schaffen.