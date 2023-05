Trotz schwieriger Bedingungen errangen Sportler des LTV Bad Dürkheim auf den Pfalzmeisterschaften der U20 und U16 in Landau drei Titel.

Ungewöhnlich starker Rückenwind mit Spitzenwindgeschwindigkeit von mehr als sechs Metern pro Sekunden wurde gemessen. Eine sehr gute Vorstellung zeigte Ronja Wulfert (WJU18) über die 400-Meter Hürden-Distanz. In 68,76 Sekunden sprintete Ronja ins Ziel – das ist Vereinsrekord.

Sie freute sich ebenso über den Pfalzmeistertitel wie Moritz Kößler im Hochsprung (M15), der die 1,64 Meter im dritten Versuch übersprang. Kurz zuvor sprintete Moritz Kößler in der Startgemeinschaft Eisenberg/Bad Dürkheim mit Kai Baumbacher, Lukas Hunsinger und Leon Schmidt in der 4 x 100-Meter-Staffel in 48,49 Sekunden auf Platz zwei. Bei den Hürden missglückte der Start, und Kößler wurde in 12,34 Sekunden Vierter. Lasse Franck (M14) wurde im Weitsprung mit 4,21 Metern Zehnter.