Es war ein rundum gelungenes Benefiz-Festival für die ganze Familie mit Kleinkunst, Musik und Kinderprogramm, das drei Tage lang in und um die renovierungsbedürftige Bad Schlosskirche stattfand. Veranstalter war der Kulturkeller des Protestantischen Kirchenbezirks Bad Dürkheim–Grünstadt. Das Programm war vielfältig und reichte von Kabarett bis zu Rock, Pop und Jazz.

Das Team um Sebastian Eisenblätter und Stephan Krämer vom Gemeindepädagogischen Dienst hatte sich dieser Mammutaufgabe angenommen, um mit einem abwechslungsreichen Programm die Spendenbereitschaft für den im September startenden erstem Bauabschnitt der umfassenden Sanierungsarbeiten der Schlosskirche anzukurbeln.

Dank der ausgezeichneten Kontakte aus den Kulturkeller-Veranstaltungen der Vor-Corona-Zeit war es dem Team gelungen, die Künstler zu ermäßigten Honoraren zu verpflichten. Den Anfang machte am Samstagabend die Pfälzer Kultkomödiantin Jutta Hinderberger in ihrer Rolle als Kättl Feierdaach. Sie ließ sich nicht von den Tücken der Technik beeindrucken und nutzte die ausgezeichnete Akustik der Kirche um ohne Mikrofon die Rosinen aus ihrem Jubiläumsprogramm „Sie – isch weeß es jo aach net“ zu picken. Mit ihrem „Best of“ reizte sie die Zuhörer zum Lachen, wenn sie zum Beispiel über die Paketflut stöhnte, die sie für ihre Nachbarn annehmen muss.

Die neugierige Nachbarin

„Ich bin die Paketfachfrau in der Straße“, zu der immer ein- und derselbe Paketdienstmann kommt, wie sie mit kokettem Augenaufschlag erzählt. Das Briefgeheimnis gilt für sie nicht und auch ihre Balkongespräche mit der gegenüber wohnenden Nachbarin „Hannelore“ sind quasi öffentlich. In ihr Eheleben mit dem Gatten, den sie liebevoll „Moiner“ nennt, gibt sie tiefe Einblicke besonders beim Kauf neuer Matratzen. „Moiner“ hatte sich zuhause ins Ehebett „blotzen“ lassen und einen Lattenbruch verursacht. Ein Wasserbett verspricht völlig neue Wendungen im ehelichen Schlafgemach. Es sind gerade diese alltäglichen Unzulänglichkeiten, die dem Publikum die pfälzische Seele offenbaren. Der Abend ist viel zu schnell vorbei und Kättl plaudert noch zwei Mal aus dem Nähkästchen ihres Lebens als Dankeschön für den großen Applaus des Publikums.

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen eines Open Air Konzerts auf dem angrenzenden ehemaligen Kirchhof. Als erste spielte die Band „Werkstatt 08“. Seit etwa drei Jahren treffen sich die drei WHG-Lehrer Gero Ebermann (Gitarre), Max Groh (Gesang, Keys) und Peter Nickol (Gitarre) im Gymnasium hinter der Tür mit der Aufschrift „Werkstatt 08“. Mit den beiden Winzern Ross Mowbray am Bass (Weingut Pflüger) und Gabriel Huber an den Drums (Weinbau der Lebenshilfe) widmen sich die fünf Hobbymusiker ausgesuchten englischen Pop- und Rockklassikern der 70er und 80er Jahre. Dem Publikum servierten sie so ihre Version von „Don't bring me down“ der britischen Rockband Electric Light Orchestra (ELO), „Heroes“ von David Bowie und „Just Can’t Get Enough“ von Depeche Mode, das ab 2009 von den Fans von Celtic Glasgow als Fußballgesang übernommen wurde. Für alle Titel erhielten die Musiker von den Zuhörern viel Beifall, genauso wie Poet’s Confusion, die Band des Gemeindediakons Stephan Krämer. Sie spielte eine Mischung aus eingängigen eigenen Songs und Rockklassikern.

Kurzfristige Umbesetzungen

Der ungeplante Ausfall von Schlagzeuger Daniel Wild wurde durch eine Umbesetzung gelöst. Gitarrist Marius Knoll übernahm Schlagzeug und Gesang, Thomas Trautmann den Bass, Matthias Filthaus die Leadgitarre und Stephan Krämer Gitarre/Gesang/Mandoline. Humorvoll kündigten sie den bekannten Titel „Rockin’ in the Free World“ von Neil Young an: „Wir sind gespannt, ob sie ihn auch erkennen ob sie ihn auch erkennen, wenn wir ihn spielen“.

Bei dem 70er-Jahre Hit „When I'm Dead and Gone“ der Band McGuiness Flint spielt die Mandoline eine ins Ohr gehendes Melodie, für die Stephan Krämer extra viel Beifall bekam. Im Anschluss ließ die beliebte Bad Dürkheimer Jazz-Formation Haardtgroove die Zuhörer lässig swingen, wie immer mit Frank Metzger (Saxofon), Benedikt Scherrer (Trompete) und Matthias Denhoff (Piano). Extra für diesen Auftritt reisten die Bandmitglieder Axel Müller (Gitarre) aus Jena und Mathias Jehling (Bass) aus Dresden an, um in fast der gleichen Besetzung wie bei ihrer Gründung vor 14 Jahren zu spielen. Der damalige Schlagzeuger Julian Leopold wurde durch Benedikt Scherrer Junior an den Drums ersetzt. Zum Repertoire der Jazz-Formation gehören unverwüstliche Titel wie Water Melon Man und Chameleon von Herbie Hancock. St. Thomas, ein Jazzstandard von Sonny Rollins und Jazz-Klassiker Take Five von Dave Brubeck fehlten ebenso wenig. Sommerabendfeeling kam mit dem Bossa „One Note Samba“ des brasilianischen Komponisten Antônio Carlos Jobim auf. Wie immer begeisterte Haardtgroove mit virtuosen abwechslungsreichen Soli.

Sonntag war Familientag

Am Sonntag begann der Familientag mit einem Gottesdienst. Um das leibliche Wohl kümmerten sich neben den Teamern der Evangelischen Jugendzentrale viele ehrenamtliche Helfer. Der Kirchenbauverein hatte eigens für das Fest leckere „Kreuzer“ nach mittelalterlichem Vorbild gebacken, um die Spendenbereitschaft zu versüßen. Für die Kinder gab es ein Spiel- und Spaßprogramm. Krönung war eine Aufführung der Puppenbühne Maren Kaun mit dem vergnüglichen Stück „Der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ nach Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch. Zum Ausklang am Abend fanden in der Schlosskirche drei Krimi-Lesungen der pfälzischen Kultautoren Gina Greifenstein, Lilo Beil und Harald Schneider statt.