Ungebetene Gäste hatte eine Frau am Mittwoch gegen 20 Uhr auf ihrem Grundstück in der Bahnhofstraße in Ellerstadt. Die alarmierte Polizei traf auf drei Männer und bemerkte deutlichen Cannabisgeruch.

Strafverfahren gegen das Trio

Das Trio wurde durchsucht. Die Beamten fanden bei einem 18-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim Marihuana, das sichergestellt wurde. Alle drei erwartet ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, den 18-Jährigen zusätzlich eines wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.