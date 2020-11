Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise bei drei Fällen von Unfallflucht in Bad Dürkheim geben können.

Bei Fall Nummer eins ist zwischen Samstag, 7. November, 20 Uhr, und Mittwoch, 11., November, 18.35 Uhr, ein geparkter BMW im Triftweg beschädigt worden. Ein Unbekannter hat wohl beim Vorbeifahren mit zu wenig Abstand die Fahrertür und den vorderen Radlauf geschrammt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ein Freund des Fahrzeughalters hatte den Schaden bemerkt und den Besitzer informiert.

Schaden auf Supermarktparkplatz

Ebenfalls am Mittwoch gegen 18.35 Uhr wurde ein Schaden an der hinteren Stoßstange eines Ford Focus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße gemeldet. Der Wagen war gegen 18 Uhr abgestellt worden. Ein Unbekannter hat das andere Fahrzeug vermutlich beim Aus- oder Einparken beschädigt. Es konnten weiße Lackspuren entdeckt werden. Hier wird der Schaden auf etwa 300 Euro geschätzt.

Im dritten Fall wurde ein in der Friedelsheimer Straße abgestellter VW Transporter am linken Außenspiegel beschädigt. Auch hier ist der Schaden, der bei rund 350 Euro liegt, wohl beim zu nahen Vorbeifahren entstanden.

In allen Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.