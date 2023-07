Er ist jährlich für gut zwei Wochen Schauplatz des beliebtesten Pfälzer Weinfests. An allen anderen Tagen des Jahres aber ein fast so beliebter – kostenfreier – Parkplatz: der Dürkheimer Wurstmarktplatz. Aber die Tage des Parkens ohne Gebühren könnten gezählt sein. Auf Antrag der FWG diskutiert der städtische Bauausschuss am Donnerstag, ob die Stadt künftig Gebühren erheben will. Im Gespräch sind drei Euro am Tag, beziehungsweise 15 Euro im Monat.

Für die FWG sprechen mehrere Gründe dafür, Geld fürs Parken zu verlangen. So mache es der Bau der Therme notwendig, frühzeitig ein Parkkonzept zu erstellen. Es gebe auch einen ökologischen Grund: Bad Dürkheim wolle weg vom motorisierten Individualverkehr und verstärkt auf die ÖPNV-Angebote, Fußgänger- und Radverkehr setzen.

Drei Euro am Tag sind laut FWG „angemessen“. Das so eingenommene Geld finanziere auch die touristischen Angebote der Stadt mit.