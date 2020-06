Drei aktive Infektionen mit Covid-19 sind dem Gesundheitsamt des Landkreises aktuell bekannt. Neuinfektionen gab es seit dem Wochenende keine. Damit wurden seit dem Ausbruch der Pandemie 329 Personen im Landkreis Bad Dürkheim und 106 in der Stadt Neustadt positiv getestet. In den letzten sieben Tagen hat es pro 100.000 Einwohner einen neuen Krankheitsfall im Landkreis Bad Dürkheim gegeben. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.