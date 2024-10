Was ein Wahnsinn in der letzten Minute in der Dürkheimer TVD-Halle. Dramatik pur gab’s in der 2. Basketball-Regionalliga Südwest beim ersten Saisonsieg der SG TV Dürkheim/BI Speyer II gegen Tabellennachbarn TV Babenhausen.

Den 60:64-Rückstand (39.) drehten die Kurstadt-Korbjäger in den letzten 75 Sekunden mit Nerven wie Drahtseil in einen 66:64-Sieg. 17:16 nach dem ersten